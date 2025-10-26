Скидки
Диллон Дэнис: тренерская деятельность Хабиба — это полный бред

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис остро отреагировал на выступление бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова в бою с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой, негативно отметив наставническую деятельность его двоюродного брата, а также члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Тренерская деятельность Хабиба — это полный бред», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети Х.

Под руководством Хабиба, помимо Умара, также тренируются такие бойцы, как Ислам Махачев, Икрам Алискеров, Усман Нурмагомедов и многие другие.

