Умар Нурмагомедов отреагировал на заявление Даны Уайта о его выступлении на UFC 321

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов отреагировал на заявление Даны Уайта о его выступлении на UFC 321, в котором отметил, что Молодой орёл не доминировал над соперником в лице американца Марио Баутисты. Бой продлился все три раунда и завершился победой Умара единогласным решением судей.

«Я сам не в восторге. Готов подраться ещё раз. И ещё, и ещё. Сколько понадобится, столько раз и подерусь, но доберусь до пояса», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.