Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов отреагировал на заявление Даны Уайта о его выступлении на UFC 321

Умар Нурмагомедов отреагировал на заявление Даны Уайта о его выступлении на UFC 321
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов отреагировал на заявление Даны Уайта о его выступлении на UFC 321, в котором отметил, что Молодой орёл не доминировал над соперником в лице американца Марио Баутисты. Бой продлился все три раунда и завершился победой Умара единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Я сам не в восторге. Готов подраться ещё раз. И ещё, и ещё. Сколько понадобится, столько раз и подерусь, но доберусь до пояса», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

Материалы по теме
«У него не получалось доминировать». Уайт — об Умаре Нурмагомедове на турнире UFC 321
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android