«Я доказал, что нахожусь на вершине». Непобеждённый Фабио Уордли бросил вызов Усику

Непобеждённый временный обладатель чемпионских титулов WBО и WBA в супертяжёлом весе британец Фабио Уордли заявил о желании провести поединок с 38-летним абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком, не имеющим поражений.

«Скажу лишь одно: Усик! На протяжении всей этой подготовки я говорил, что мы выбрали Джозефа Паркера, поскольку верю, что моё место на вершине. Я доказал это. Джозеф заслуживает всеобщего уважения со стороны боксёрского сообщества», — сказал Уордли в интервью после боя.

Сегодня, в Лондоне, Фабио провёл бой с новозеландцем Джозефом Паркером, которого победил техническим нокаутом в 11-м раунде, проигрывая тому на судейских карточках.