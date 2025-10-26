Скидки
Генри Сехудо: Умар благодаря победе над Баутистой заработал титульник в легчайшем весе!

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выразил уверенность в том, что бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов после того, как победил соотечественника Марио Баутисту, вновь получит бой за пояс UFC.

«Умар Нурмагомедов [благодаря победе над Марио Баутистой] только что заработал титульный бой в легчайшем весе!» — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Умару 29 лет. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года. Спортсмен является двоюродным братом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

