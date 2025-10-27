Дана Уайт отреагировал на новость о возможном бое по боксу между Емельяненко и КроКопом

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на новость о возможной организации реванша между легендарными бойцами смешанных единоборств россиянином Фёдором Емельяненко и хорватом Мирко КроКопом по правилам бокса.

«Фёдор заявил, что хотел бы провести бой по правилам бокса с Мирко КроКопом? Я бы не хотел видеть на своём боксёрском шоу такую пару. Думаю, есть много людей, которые будут заинтересованы в организации такой схватки, но не я», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 321.

Напомним, Фёдор недавно обратился к Мирко с предложением провести реванш на территории Сербии весной 2026 года.