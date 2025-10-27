Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт отреагировал на новость о возможном бое по боксу между Емельяненко и КроКопом

Дана Уайт отреагировал на новость о возможном бое по боксу между Емельяненко и КроКопом
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на новость о возможной организации реванша между легендарными бойцами смешанных единоборств россиянином Фёдором Емельяненко и хорватом Мирко КроКопом по правилам бокса.

«Фёдор заявил, что хотел бы провести бой по правилам бокса с Мирко КроКопом? Я бы не хотел видеть на своём боксёрском шоу такую пару. Думаю, есть много людей, которые будут заинтересованы в организации такой схватки, но не я», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 321.

Напомним, Фёдор недавно обратился к Мирко с предложением провести реванш на территории Сербии весной 2026 года.

Материалы по теме
Фёдор Емельяненко обратился к легендарному Мирко КроКопу с предложением провести реванш
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android