Главная Бокс/ММА Новости

«Какого чёрта он делал?!» Аспиналл прокомментировал действия Сириля Гана в бою на UFC 321

«Какого чёрта он делал?!» Аспиналл прокомментировал действия Сириля Гана в бою на UFC 321
Аудио-версия:
32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался насчёт действий 35-летнего представителя Франции Сириля Гана в поединке с ним, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Бой был признан несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс ему тычок в глаз в конце первого раунда, после чего Том не смог продолжить схватку.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Столько тренировок ради этого [результата]. Какого чёрта Сириль делал?! Его дважды предупреждали. Чёрт возьми, и он снова это сделал», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Том всё равно сохранил за собой звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014-го, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Том имеет на своём счету 15 побед и три поражения.

