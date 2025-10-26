«Какого чёрта он делал?!» Аспиналл прокомментировал действия Сириля Гана в бою на UFC 321

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался насчёт действий 35-летнего представителя Франции Сириля Гана в поединке с ним, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Бой был признан несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс ему тычок в глаз в конце первого раунда, после чего Том не смог продолжить схватку.

«Столько тренировок ради этого [результата]. Какого чёрта Сириль делал?! Его дважды предупреждали. Чёрт возьми, и он снова это сделал», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Том всё равно сохранил за собой звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014-го, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Том имеет на своём счету 15 побед и три поражения.