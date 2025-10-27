Глава UFC Дана Уайт отреагировал на решение Аспиналла не продолжать бой с Ганом

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу несостоявшегося титульного боя между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Я не могу заставить людей драться. Если я хочу устроить бой, я не могу заставить кого-то выйти в клетку. И уж точно нельзя заставить продолжать, если человек считает, что получил травму. Только Том знает, что произошло. Видел он? Не видел? Мог продолжить? Только он знает ответ.

Из-за боя с Джонсом все недооценили Сирила Гана и фактически списали его. Уверен, в своём лагере он тренировался как зверь, и жаль, что бой закончился таким образом. Думаю, теперь к реваншу будет гораздо больший интерес, ведь все видели, что он разбил Тому лицо. Том не захотел продолжать бой. Реванш будет очень интересным», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, бой был признан несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс англичанину тычок в глаз в конце первого раунда.

