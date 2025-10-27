Богатырёв: Алмейда слишком легко проходил в ноги Волкову

Боец АСА Адам Богатырёв прокомментировал победу соотечественника Александра Волкова в поединке против бразильца Жаилтона Алмейды, состоявшегося на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Все справедливо. Рад, что судьи решили не поощрять пассивное залеживание. Но нужно обратить внимание на защиту от тейкдаунов. Всё-таки слишком легко Алмейда проходил в ноги. Если бы поединок проходил в стойке, все было бы гораздо легче для Александра. Но главное победа, а она есть.

Очевидно, что следующим претендентом должен стать Волков. Но теперь не совсем понятно, когда пройдёт титульный бой. UFC точно будут делать реванш Аспиналл — Ган. Надеюсь, что они попробуют это сделать незамедлительно. А затем мы увидим пояс на талии Волкова», — сказал Богатырев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.