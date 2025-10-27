Бекоев: Мурзаканов должен драться за титул UFC

Российский боец UFC Азамат Бекоев прокомментировал победу соотечественника Азамата Мурзаканова в поединке с австрийцем Александаром Ракичем, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Теперь вы, ребята, понимаете, почему я пытаюсь привлечь к себе внимание. Мурзаканов уже должен драться за титул. Он способен побить любого», — написал Бекоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.