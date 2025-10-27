Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бекоев: Мурзаканов должен драться за титул UFC

Бекоев: Мурзаканов должен драться за титул UFC
Комментарии

Российский боец UFC Азамат Бекоев прокомментировал победу соотечественника Азамата Мурзаканова в поединке с австрийцем Александаром Ракичем, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов (W)
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александар Ракич
Окончено
TKO
Азамат Мурзаканов

«Теперь вы, ребята, понимаете, почему я пытаюсь привлечь к себе внимание. Мурзаканов уже должен драться за титул. Он способен побить любого», — написал Бекоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Махачев отреагировал на победу Мурзаканова нокаутом в первом раунде на UFC 321
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android