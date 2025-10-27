«Тяжёлая победа». Икрам Алискеров выступил с обращением после UFC 321

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Икрам Алискеров прокомментировал победу над южнокорейцем Чун Ён Паком, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Спасибо всем, кто болел за меня в этом бою. Это была тяжёлая, но важная победа. Спасибо моей команде в Бахрейне и школе Нурмагомедова за поддержку в ОАЭ. Вернусь домой, проведу время с семьёй, несколько дней отдохну и начну работать над ошибками», — написал Алискеров в социальных сетях.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. На его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Материалы по теме Хабиб обратился к Икраму Алискерову после того, как тот победил Чун Ён Пака

Первый чемпион UFC из России