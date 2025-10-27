Хавьер Мендес прокомментировал победу Умара Нурмагомедова на UFC 321

Тренер Хавьер Мендес прокомментировал победу экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Молодой орёл сделал то, что и должен был сделать, чтобы заполучить эту победу», — написал Мендес в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

