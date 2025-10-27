Скидки
Мурзаканов объяснил, что сказал Ракичу в клетке после боя на UFC 321

Комментарии

Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов прокомментировал победу в бою с австрийцем Александром Ракичем, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов (W)
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александар Ракич
Окончено
TKO
Азамат Мурзаканов

«Вчера после взвешивания Ракич начал со мной как-то разговаривать: «Лет'с гоу, туда-сюда…» Я подумал, что после боя ему то же самое скажу», — сказал Мурзаканов на пресс-конференции.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Комментарии
