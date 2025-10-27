Гилберт Бёрнс оценил победу Умара Нурмагомедова над Баутистой

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс прокомментировал победу экс-претендента на пояс организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Умар очень хорош», — написал Бёрнс в социальной сети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

Ранее победу Умара Нурмагомедова прокомментировал тренер Хавьер Мендес.