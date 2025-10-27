Скидки
Бокс/ММА

«Он был молод». Хабиб поговорил с отцом Аспиналла о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

«Он был молод». Хабиб поговорил с отцом Аспиналла о смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с командой действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) Тома Аспиналла на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

В частности, Хабиб пообщался с отцом британца Энди Аспиналлом.

Аспиналл – в интервью YouTube-каналу Tom Aspinall Official: «Мой отец скончался после твоего».

Хабиб: «Сколько ему было?»

Аспиналл: «88. Он прожил хорошую жизнь. Твой отец был молод».

Хабиб: «56 лет. Он был молод. Но такова жизнь. Мы не имеем власти над этим».

Ранее Хабиб прокомментировал победу Умара Нурмагомедова на UFC 321.

