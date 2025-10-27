«Он был молод». Хабиб поговорил с отцом Аспиналла о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с командой действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) Тома Аспиналла на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).
В частности, Хабиб пообщался с отцом британца Энди Аспиналлом.
Аспиналл – в интервью YouTube-каналу Tom Aspinall Official: «Мой отец скончался после твоего».
Хабиб: «Сколько ему было?»
Аспиналл: «88. Он прожил хорошую жизнь. Твой отец был молод».
Хабиб: «56 лет. Он был молод. Но такова жизнь. Мы не имеем власти над этим».
