Умар Нурмагомедов рассказал историю своей повязки, посвящённой отцу Хабиба

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов рассказал историю повязки, которая посвящена его тренеру и дяде Абдулманапу Нурмагомедову, ушедшему из жизни в июле 2020 года.

«Когда мне назначили бой, дебют с Сергеем Морозовым, это было летом… Ковид был, все болели. Я в Москве был, мы должны были вылететь в Абу-Даби, и дяди не стало. И я, скорее всего, был первым его учеником, который подрался в UFC после того, как его не стало. И UFC дали мне эту повязку… Я никого не просил, я об этом не говорил, но UFC сами проявили такую инициативу», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.