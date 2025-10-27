Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов рассказал историю своей повязки, посвящённой отцу Хабиба

Умар Нурмагомедов рассказал историю своей повязки, посвящённой отцу Хабиба
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов рассказал историю повязки, которая посвящена его тренеру и дяде Абдулманапу Нурмагомедову, ушедшему из жизни в июле 2020 года.

«Когда мне назначили бой, дебют с Сергеем Морозовым, это было летом… Ковид был, все болели. Я в Москве был, мы должны были вылететь в Абу-Даби, и дяди не стало. И я, скорее всего, был первым его учеником, который подрался в UFC после того, как его не стало. И UFC дали мне эту повязку… Я никого не просил, я об этом не говорил, но UFC сами проявили такую инициативу», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Материалы по теме
Гилберт Бёрнс оценил победу Умара Нурмагомедова над Баутистой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android