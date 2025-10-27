«Долго думал». Махачев показал смену имиджа перед боем с Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев продолжает подготовку к поединку за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Россиянин продемонстрировал смену имиджа в социальных сетях.

«Короче, долго думал, подстричься, нет, но всё-таки…» — сказал Махачев.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.