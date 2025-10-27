Скидки
«У него был болезненный вид». Волков — о переживаниях за Умара Нурмагомедова перед UFC 321

Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал победу экс-претендента на титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Я очень переживал за Умара, у него был болезненный вид, когда он гонял вес. Но он каждый раз говорил: «Саня, со мной всё в порядке». Я рад, что он победил. Умар — молодец», — приводит слова Волкова издание Sport24.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

Хавьер Мендес прокомментировал победу Умара Нурмагомедова на UFC 321
