Дана Уайт высказался о статусе Александра Волкова после UFC 321

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о перспективах второго номера рейтинга в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянина Александра Волкова после победы в бою с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Понятия не имею, что произойдёт. Имеет смысл провести реванш [между Аспиналлом и Ганом]. Это имеет смысл. Сейчас я понимаю, что это имеет смысл. И я не сказал, что именно это и произойдёт, всякое может случиться», — приводит слова Уайта издание Yahoo Sports.

Напомним, поединок Тома Аспиналла и Сириля Гана возглавил UFC 321 и был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

