«Всё просто». Мухаммад Мокаев объяснил решение Аспиналла не продолжать бой с Ганом

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев прокомментировал результат поединка за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Напомним, поединок признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Представьте, вы готовитесь к боям всю свою жизнь, а фанаты говорят, что вы «испугались», потому что вам ткнули в глаз, и вы просто захотели найти способ покинуть клетку. Ни один боец MMA не вошёл бы в клетку, если бы боялся другого. Всё просто», — написал Мокаев в социальной сети X (ранее Twitter).

