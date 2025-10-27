Скидки
«Всё просто». Мухаммад Мокаев объяснил решение Аспиналла не продолжать бой с Ганом

Комментарии

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев прокомментировал результат поединка за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Напомним, поединок признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Представьте, вы готовитесь к боям всю свою жизнь, а фанаты говорят, что вы «испугались», потому что вам ткнули в глаз, и вы просто захотели найти способ покинуть клетку. Ни один боец MMA не вошёл бы в клетку, если бы боялся другого. Всё просто», — написал Мокаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом

