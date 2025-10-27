Скидки
Рамазанов объяснил, почему хочет увидеть бой Нурмагомедова и Яна

Экс-чемпион HFC MMA Шамиль Рамазанов прокомментировал победу экс-претендента на титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«Отличное выступление в исполнении Умара. Практически никаких шансов не оставил сопернику. Был момент с пропущенным коленом, но Умар очень быстро исправил проблему. Кроме этого, придраться не к чему. Для меня очевидно, что следующий поединок Умар должен провести против победителя пары Двалишвили — Ян. Других претендентов просто не вижу. Было бы круто, если бы поединок за титул был именно с Яном. Представляете, два российских спортсмена сходятся в титульном бою UFC. Такого не было никогда в нашей истории. И хочется увидеть подобное», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

