Рамазанов объяснил, почему хочет увидеть бой Нурмагомедова и Яна

Экс-чемпион HFC MMA Шамиль Рамазанов прокомментировал победу экс-претендента на титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Отличное выступление в исполнении Умара. Практически никаких шансов не оставил сопернику. Был момент с пропущенным коленом, но Умар очень быстро исправил проблему. Кроме этого, придраться не к чему. Для меня очевидно, что следующий поединок Умар должен провести против победителя пары Двалишвили — Ян. Других претендентов просто не вижу. Было бы круто, если бы поединок за титул был именно с Яном. Представляете, два российских спортсмена сходятся в титульном бою UFC. Такого не было никогда в нашей истории. И хочется увидеть подобное», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.