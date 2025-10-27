Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Флойд этого не делал». Рой Джонс объяснил, почему оценивает Кроуфорда выше Мейвезера

«Флойд этого не делал». Рой Джонс объяснил, почему оценивает Кроуфорда выше Мейвезера
Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший сравнил непобеждённых соотечественников Теренса Кроуфорда и Флойда Мейвезера-младшего.

«Я могу оценить Кроуфорда выше, потому что он бросал себе вызовы. Флойд никогда этого не делал», — приводит слова Джонса издание The Ring.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

Материалы по теме
«Он выгорел». Американский тренер назвал причину поражения Канело в бою с Кроуфордом

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android