«Флойд этого не делал». Рой Джонс объяснил, почему оценивает Кроуфорда выше Мейвезера

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший сравнил непобеждённых соотечественников Теренса Кроуфорда и Флойда Мейвезера-младшего.

«Я могу оценить Кроуфорда выше, потому что он бросал себе вызовы. Флойд никогда этого не делал», — приводит слова Джонса издание The Ring.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

