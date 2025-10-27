Скидки
Мэнни Пакьяо стал вице-президентом IBA

Мэнни Пакьяо стал вице-президентом IBA
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо стал вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение о назначении Пакьяо было утверждено на заседании совета директоров IBA сегодня, 27 октября, в Маниле (Филиппины).

«Под вдохновляющим руководством президента Умара Кремлёва IBA вступила в Золотую эру — эпоху, когда каждый боксёр, вне зависимости от страны и уровня, может мечтать, бороться и побеждать на равных. Горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии — чтобы ни один молодой спортсмен не остался без поддержки, ни один чемпион не был забыт, и ни одна нация не чувствовала себя исключённой. В качестве вице-президента IBA я намерен строить мосты — между любителями и профессионалами, между Востоком и Западом, между поколениями и культурами. Я убеждён, что бокс способен объединять людей так, как не может никакая политика. Бокс меняет жизни, вдохновляет общества и приносит мир туда, где прежде было разделение», — приводит слова Пакьяо Федерации бокса России.

