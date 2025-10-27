«UFC не может не сделать этого». Пимблетт выступил за организацию реванша Аспиналл — Ган

Звёздный британский боец UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал результат поединка за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом на UFC 321. Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Более разочаровывающего исхода и не придумаешь. Считаю, что им нужно провести реванш, UFC просто не могут не организовать этот бой снова. Всё склонялось к тому, что бой должен был получиться отличным, лучшее испытание для Тома в UFC. Очень жаль Тома, но жаль и Гана, хоть это и была его вина», – сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.