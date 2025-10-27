Скидки
«UFC не может не сделать этого». Пимблетт выступил за организацию реванша Аспиналл — Ган

«UFC не может не сделать этого». Пимблетт выступил за организацию реванша Аспиналл — Ган
Комментарии

Звёздный британский боец UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал результат поединка за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом на UFC 321. Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Более разочаровывающего исхода и не придумаешь. Считаю, что им нужно провести реванш, UFC просто не могут не организовать этот бой снова. Всё склонялось к тому, что бой должен был получиться отличным, лучшее испытание для Тома в UFC. Очень жаль Тома, но жаль и Гана, хоть это и была его вина», – сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

