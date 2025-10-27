Махачев заявил о готовности провести поединок с Илией Топурией на турнире UFC в Белом доме

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заявил о готовности провести поединок с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти в Вашингтоне в июне 2026 года.

«Илия хочет драться [на турнире UFC] в Белом доме, я тоже хочу там выступить. Это будет большой бой для ММА-фанатов. Если в UFC захотят организовать этот бой, мы можем его сделать. Какой бой будет популярнее этого?» — сказал Махачев в интервью телеканалу ESPN.

Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го он стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету бойца в UFC 16 побед и одно поражение.