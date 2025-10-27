Ислам Махачев раскрыл, кто является главным претендентом на титул UFC в лёгком весе

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выступил в поддержку своего бывшего соперника, а также соотечественника Армана Царукяна, назвав его главным претендентом на пояс UFC в категории до 70 кг и отвергнув кандидатуру англичанина Пэдди Пимблетта на притязания на титул.

«Следующим [претендентом на титул UFC в лёгком весе] должен быть Арман Царукян… Может быть, Джастин Гэтжи. Не Пэдди. Кого Пимблетт победил? Тони Фергюсона, Чендлера. Все победили Чендлера. Честно говоря, для Топурии это не серьёзный соперник. Никто ещё не проверял Пимблетта», — сказал Махачев в интервью телеканалу ESPN.