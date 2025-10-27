Скидки
«Дане придётся заплатить». Махачев назвал условие, при котором вернётся в лёгкий вес

«Дане придётся заплатить». Махачев назвал условие, при котором вернётся в лёгкий вес
34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев намекнул, что будет готов рассмотреть вариант возвращения в категорию до 70 кг только при условии выплаты большого гонорара.

«Продолжить карьеру в полусреднем весе — это лучше для меня. Если снова потребуется гонять вес, чтобы уложиться в лимит лёгкого дивизиона, мне будет тяжело. Дане придётся заплатить», — сказал Махачев в интервью ESPN.

Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го он стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету бойца в UFC 16 побед и одно поражение.

Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Детство, отрочество, самбо
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Детство, отрочество, самбо
