Джон Джонс иронично отреагировал на выступление Аспиналла в бою с Ганом, потроллив Тома

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс репостнул к себе на страницу в социальной сети инфографику, в которой сравнивается время его боя с Сирилем Ганом и англичанина Тома Аспиналла с французским бойцом.

Фото: Скриншот страницы Джона Джонса

Джонс в поединке с Ганом, который возглавил турнир UFC 285, смог победить того удушающим приёмом за две минуты и четыре секунды первого раунда.

А бой между Томом и Сирилем продлился в два раза дольше — 4 минуты и 35 секунд. Однако при этом Аспиналлу не удалось взять верх над представителем Франции. Бой был признан несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс ему тычок в глаз в конце первого раунда, после чего Том не смог продолжить схватку.