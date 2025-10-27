Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс иронично отреагировал на выступление Аспиналла в бою с Ганом, потроллив Тома

Джон Джонс иронично отреагировал на выступление Аспиналла в бою с Ганом, потроллив Тома
38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс репостнул к себе на страницу в социальной сети инфографику, в которой сравнивается время его боя с Сирилем Ганом и англичанина Тома Аспиналла с французским бойцом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

Фото: Скриншот страницы Джона Джонса

Джонс в поединке с Ганом, который возглавил турнир UFC 285, смог победить того удушающим приёмом за две минуты и четыре секунды первого раунда.

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Джон Джонс (W) - Сириль Ган
05 марта 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Окончено
SUB
Сириль Ган

А бой между Томом и Сирилем продлился в два раза дольше — 4 минуты и 35 секунд. Однако при этом Аспиналлу не удалось взять верх над представителем Франции. Бой был признан несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс ему тычок в глаз в конце первого раунда, после чего Том не смог продолжить схватку.

Больше не монстр? Что мы успели увидеть в бою Аспиналл — Ган
Больше не монстр? Что мы успели увидеть в бою Аспиналл — Ган
