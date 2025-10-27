Скидки
Бокс/ММА

«Завтра что-то случится». Топурия анонсировал важные новости о своей будущей карьере

Непобеждённый 28-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия анонсировал важные новости, касающиеся его профессиональной карьеры.

«Завтра что-то случится… Это покажет, кто я за пределами октагона. В 10:00 я поделюсь чем-то, что много значит для меня и моей команды. Будьте на связи», – написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

