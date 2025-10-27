Умар Нурмагомедов: хочу отомстить Мерабу и причинить ему боль, разбивать лицо весь бой

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов вновь выразил желание провести реванш с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили.

«Конечно, я хочу отомстить Мерабу и причинить ему боль. Мне действительно хотелось бы разбивать ему лицо на протяжении всех пяти раундов», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Напомним, первый бой между Умаром и Мерабом состоялся 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.