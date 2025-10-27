Скидки
«*****, опять? Серьёзно?» Волков вновь рассказал, что был удивлён тейкдаунами Алмейды

«*****, опять? Серьёзно?» Волков вновь рассказал, что был удивлён тейкдаунами Алмейды
Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков вновь выразил удивление тем, как легко пятый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг бразилец Жаилтон Алмейда реализовывал тейкдауны в бою с ним. Их поединок состоялся на турнире UFC 321 и завершился победой Драго раздельным решением судей.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Каждый раз, когда Алмейда меня переводил, я думал: «*****, снова? Серьёзно?» (смеётся). Но я был удивлён. Возможно, в какой-то альтернативной вселенной у меня реально хорошая защита от тейкдаунов, но не в этой. На практике моя защита от тейкдаунов была гораздо лучше — я немного расстроен, что не смог показать её в бою», — приводит слова Волкова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

