«*****, опять? Серьёзно?» Волков вновь рассказал, что был удивлён тейкдаунами Алмейды

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков вновь выразил удивление тем, как легко пятый номер рейтинга UFC в категории до 120 кг бразилец Жаилтон Алмейда реализовывал тейкдауны в бою с ним. Их поединок состоялся на турнире UFC 321 и завершился победой Драго раздельным решением судей.

«Каждый раз, когда Алмейда меня переводил, я думал: «*****, снова? Серьёзно?» (смеётся). Но я был удивлён. Возможно, в какой-то альтернативной вселенной у меня реально хорошая защита от тейкдаунов, но не в этой. На практике моя защита от тейкдаунов была гораздо лучше — я немного расстроен, что не смог показать её в бою», — приводит слова Волкова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.