Махачев признался, что подготовка к бою с Делла Маддаленой оказалась для него тяжёлой

Махачев признался, что подготовка к бою с Делла Маддаленой оказалась для него тяжёлой
34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о подготовке к предстоящему дебюту в полусреднем весе в бою с обладателем титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Этот лагерь действительно тяжёлый. Я набираю вес, становлюсь большим и постоянно меняю спарринг-партнёров. Некоторые из них действительно большие в плане габаритов. Это очень тяжёлые сборы. Веса также поменялись и поднимать их тяжело. Но чувствую себя хорошо.

Набрать вес было очень сложно. Теперь я стал немного больше. Последние пару месяцев работал над этим. Использую креатин, протеин после каждой тренировки. Стараюсь есть больше. Чтобы быть в форме, я нахожусь на постоянной связи с диетологами из UFC Perfomance Institute», — сказал Махачев в интервью ESPN.

