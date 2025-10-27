Стерлинг: Умар, спасибо за признание в том, что ты не Хабиб. Думаю, ещё завоюешь титул

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг оценил высказывание россиянина Умара Нурмагомедова о сравнении со своим двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым и предположил, что Молодому орлу предстоит провести ещё один поединок, чтобы снова стать претендентом на титул UFC.

«Мне очень понравилось, что сказал Умар в интервью после боя. Он вспомнил, как Хабиб приходил домой поздно вечером, а потом шёл на тренировку — и сказал: «Мы не настолько преданы делу». Подумал в тот момент: «Спасибо, ведь теперь ты признаёшь, что не являешься новой версией Хабиба, хотя ты хотел бы быть как он». Приятно видеть твою скромность. Действительно думаю, что Умар в конечном итоге станет чемпионом в какой-то момент своей карьеры. И всё ещё думаю, что ему стоит провести ещё один бой, прежде чем снова бороться за титул», — приводит слова Стерлинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.