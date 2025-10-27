Скидки
Легендарные Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер могут провести реванш в 2026 году — инсайдер

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо может провести реванш с 48-летним экс-обладателем мировых титулов по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер журнала The Ring Майк Копингер.

Согласно имеющейся информации, в данный момент стороны ведут переговоры. Кроме того, рассматривается возможность трансляции поединка на Netflix.

Напомним, первый бой между Флойдом и Мэнни состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Мейвезера младшего единогласным решением судей.

