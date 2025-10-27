Скидки
«Оно побеждает». Хабиб поделился философским взглядом на скоротечность времени и его силу

Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился философским взглядом на скоротечность времени и его силу.

«Одна из самых тяжёлых вещей в этой жизни — это наше отношение ко времени. Очень важно уметь правильно распределять его. Если оглянуться и переосмыслить всё, время пока что побеждает. Но борьба не закончена и бой продолжается, будет продолжаться пока мы не покинем этот мир. Всевышний милостив к нам безгранично и дал возможность сражаться до последнего вздоха», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

«Он был молод». Хабиб поговорил с отцом Аспиналла о смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Комментарии
