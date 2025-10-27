Скидки
Кормье назвал решение Аспиналла отказаться продолжать бой с Ганом мудрым

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поддержал Тома Аспиналла, который отказался продолжать бой за титул UFC в категории до 120 кг с Сирилем Ганом на турнире UFC 321. Бой был признан несостоявшимся ввиду того, что француз нанёс ему тычок в глаз в конце первого раунда, после чего Том не смог продолжить схватку.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Мы всегда стараемся сравнивать мудрое решение с благородным. Энтони Смит проявил большую порядочность, когда согласился продолжить бой после того, как Джон Джонс нанёс ему ударом коленом в момент его нахождения в партере. Том Аспиналл просто принял мудрое решение, и это в конечном итоге расстроило многих», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

