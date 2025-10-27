Скидки
Стерлинг: вы думаете, что я буду на стороне Аспиналла, но это не так. У меня куча вопросов

Стерлинг: вы думаете, что я буду на стороне Аспиналла, но это не так. У меня куча вопросов
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг усомнился в проблемах со здоровьем англичанина Тома Аспиналла после того, как француз Сириль Ган нанёс ему тычок в глаз в бою, который состоялся на UFC 321. В результате Том отказался продолжать поединок и схватку признали несостоявшейся.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Вы все думаете, что я буду на стороне Тома, но это не так. У меня очень много вопросов. Судя по кадрам, опубликованным после боя, всё в порядке. Аспиналл проигрывал этот поединок. И он сразу же сказал: «Я ничего не вижу». Нельзя так говорить. Мы знаем, что это гвоздь в крышку любого боя. Если вы хотите использовать все пять минут, чтобы попытаться продолжить, нельзя произносить такие слова. Это заставляет меня серьёзно подумать, действительно ли это было так больно, как он сказал?» — сказал Стерлинг в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Конфуз в главном бою в Абу-Даби. Поединок Аспиналла и Гана признали несостоявшимся
