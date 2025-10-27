Скидки
«Сначала разозлился. Но я нанёс тычок случайно». Ган — о бое с Аспиналлом

Комментарии

35-летний бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган раскрыл, что ощутил, когда бой с англичанином Томом Аспиналлом остановили и впоследствии признали несостоявшимся ввиду того, что он нанёс тому тычок в глаз и представитель Великобритании не смог продолжить выступление.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Сначала я разозлился, потому что не хотел, чтобы бой останавливали. После этого я почувствовал разочарование и печаль. А потом мне стало жаль фанатов.

Те тычки были непреднамеренны. И мне известно, что это такое, поскольку в бою с Дерриком Льюисом мне он нанёс тычок в глаз. Тогда на протяжении раунда видел двух Дерриков. Так что мне понятно, что человек чувствует», — приводит слова Гана портал Sportskeeda.

