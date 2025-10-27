«Сначала разозлился. Но я нанёс тычок случайно». Ган — о бое с Аспиналлом

35-летний бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган раскрыл, что ощутил, когда бой с англичанином Томом Аспиналлом остановили и впоследствии признали несостоявшимся ввиду того, что он нанёс тому тычок в глаз и представитель Великобритании не смог продолжить выступление.

«Сначала я разозлился, потому что не хотел, чтобы бой останавливали. После этого я почувствовал разочарование и печаль. А потом мне стало жаль фанатов.

Те тычки были непреднамеренны. И мне известно, что это такое, поскольку в бою с Дерриком Льюисом мне он нанёс тычок в глаз. Тогда на протяжении раунда видел двух Дерриков. Так что мне понятно, что человек чувствует», — приводит слова Гана портал Sportskeeda.