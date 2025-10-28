Ислам Махачев высоко оценил навыки Делла Маддалены перед боем на UFC 322

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев дал оценку навыкам своего предстоящего соперника, а также обладателя титула UFC в категории до 77 кг австралийца Джека Делла Маддалены.

«Посмотрел все его бои. Джек хорош. У него хорошие удары, отлично боксирует. Но борется не так хорошо, хотя знает, как работать в партере. Джек имеет представление, как защищаться, выкрутиться, подняться. У него хорошие навыки на земле. И Делла Маддалена действительно круто бьёт, вот почему он один из лучших в мире.

Изучил его защиту, многие парни переводили его. Все соперники Джека проводили ему тейкдауны. Но он хорошо себя чувствует в партере. Когда его сбивают с ног, Джек не паникует, не дёргается и не пытается совершить ошибку. Делла Маддалена знает, как защищаться. Он не похож на парня, который обладает сумасшедшей силой. Не вижу, что её у него больше, чем у меня», — сказал Махачев в интервью ESPN.