«Это не секрет». Махачев раскрыл, какой совет ему дал Хабиб на бой с Делла Маддаленой

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев раскрыл, какой совет ему дал его друг, а также член Зала славы UFC соотечественник Хабиб Нурмагомедов на предстоящий бой с обладателем титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их поединок возглавит турнир UFC 322, который пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке.

«Это не секрет. Хабиб сказал мне, что я должен его повалить, чтобы Джек устал. Думаю, смогу прикончить его в партере. Могу задушить его или сделать «армбар». Видел его навыки в партере. Да, он хорош, но у меня для него есть нечто большее», — сказал Махачев в интервью ESPN.