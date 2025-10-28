Скидки
Махачев — об отце Хабиба: через 10-15 лет люди поймут, что он сделал для страны и MMA

Махачев — об отце Хабиба: через 10-15 лет люди поймут, что он сделал для страны и MMA
Экс-чемпион UFC Ислам Махачев высказался о бывшем тренере Абдулманапе Нурмагомедове, ушедшем из жизни в июле 2020 года.

«Всё дело в наследии Абдулманапа – нашего тренера, которого уже нет с нами. Через 10-15 лет люди поймут, что он сделал для нашей страны и MMA.

Мне не хватает лишь того, что его нет с нами в клетке, когда мы выступаем и завоёвываем пояса. Думаю, он гордится нами. Мы до сих пор каждый день благодарим его за то, что он для нас сделал. Нужно снять большой фильм, чтобы люди осознали, что он сделал», — сказал Махачев в интервью ESPN.

