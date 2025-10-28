Махачев — об отце Хабиба: через 10-15 лет люди поймут, что он сделал для страны и MMA

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев высказался о бывшем тренере Абдулманапе Нурмагомедове, ушедшем из жизни в июле 2020 года.

«Всё дело в наследии Абдулманапа – нашего тренера, которого уже нет с нами. Через 10-15 лет люди поймут, что он сделал для нашей страны и MMA.

Мне не хватает лишь того, что его нет с нами в клетке, когда мы выступаем и завоёвываем пояса. Думаю, он гордится нами. Мы до сих пор каждый день благодарим его за то, что он для нас сделал. Нужно снять большой фильм, чтобы люди осознали, что он сделал», — сказал Махачев в интервью ESPN.

Абдулманап Нурмагомедов показывает приём на Исламе Махачеве