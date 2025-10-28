Скидки
Чемпион ACA Гончаров — о победе Волкова на UFC 321: можно было дать ничью

Чемпион ACA Гончаров — о победе Волкова на UFC 321: можно было дать ничью
Комментарии

Чемпион ACA россиянин Евгений Гончаров прокомментировал победу соотечественника Александра Волкова в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Волков победил раздельным судейским решением (29-28, 29-28, 28-29) по итогам трёх раундов.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда

«Можно было дать ничью, но в ММА поменялись правила, и теперь победу отдают тому, кто нанёс больше урона в партере. В этом плане Волков был лучше, Альмейда же вёл себя пассивно», — приводит слова Гончарова издание Legalbet.

Ранее Дана Уайт высказался о статусе Александра Волкова после UFC 321.

