Чемпион ACA Гончаров — о победе Волкова на UFC 321: можно было дать ничью
Чемпион ACA россиянин Евгений Гончаров прокомментировал победу соотечественника Александра Волкова в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Волков победил раздельным судейским решением (29-28, 29-28, 28-29) по итогам трёх раундов.
UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Окончено
SD
Жаилтон Алмейда
«Можно было дать ничью, но в ММА поменялись правила, и теперь победу отдают тому, кто нанёс больше урона в партере. В этом плане Волков был лучше, Альмейда же вёл себя пассивно», — приводит слова Гончарова издание Legalbet.
Ранее Дана Уайт высказался о статусе Александра Волкова после UFC 321.
