Малыхин: Азамат Мурзаканов может стать чемпионом UFC

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал победу соотечественника Азамата Мурзаканова в бою с австрийцем Александром Ракичем, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Азамат идет на огромной победной серии. Если бы он немного проявлял себя в медиа, то через бой был бы главным претендентом на пояс. А пока Мурзаканов пускай и дальше вырубает людей. Прорубает путь на вершину своими кулаками. В бою с Александром Ракичем сказалось мастерство Мурзаканова, просто так люди не падают, даже если они изношены.

Азамат может стать чемпионом UFC, 100%. Кто будет фаворитом в потенциальном бою Магомеда Анкалаева с Мурзакановым? Мне нравятся оба бойца, пусть мастерство бойцов их и рассудит», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.