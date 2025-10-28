Скидки
Алискеров назвал желаемых соперников после победы на UFC 321

Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Икрам Алискеров высказался о возможных соперниках после победы над южнокорейцем Чун Ён Паком, поединок с которым состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров (W) — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Чун Ён Пак

«Конечно, хотелось бы кого-то эпатажного. Пауло Косту, например. Или реванш с Робертом Уиттакером. Это было бы громкое заявление, если бы я прошел этот бой», – сказал Алискеров на пресс-конференции.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. На его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Алискерову после на UFC 321.

