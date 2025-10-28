Скидки
Умар Нурмагомедов обошёл Петра Яна и стал первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в легчайшем весе (до 61 кг).

Россиянин Умар Нурмагомедов, победивший американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), поднялся на первую строчку рейтинга.

Рейтинг легчайшего веса UFC (топ-10)

Чемпион – Мераб Двалишвили (Грузия).
1. Умар Нурмагомедов (Россия).
2. Шон О’Мэлли (США).
3. Пётр Ян (Россия).
4. Кори Сэндхаген (США).
5. Сонг Ядонг (Китай).
6. Дейвисон Фигейреду (Бразилия).
7. Эйманн Захаби (Канада).
8. Марлон Вера (Эквадор).
9. Марио Баутиста (США).
10. Генри Сехудо (США).

Бокс/ММА
