Россиянин Азамат Мурзаканов заметно улучшил положение в рейтинге UFC

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Азамат Мурзаканов заметно улучшил положение в рейтинге UFC. Спортсмен выступает в полутяжёлой весовой категории.

По окончании турнира UFC 321, который проходил 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ), Мурзаканов поднялся на три позиции и теперь занимает седьмое место. Три позиции, напротив, потерял представитель Австрии Александар Ракич.

Напомним, Мурзаканов и Ракич встречались на UFC 321. Российский спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас на счету Азамата 16 побед в 16 поединках (12 раз он побеждал нокаутом).

