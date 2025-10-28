Камару Усман оценил победу Умара Нурмагомедова над Баутистой
Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу экс-претендента на титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).
UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста
«У него прервалась серия из 18 побед, и ему нужно было сбросить этот груз. Большой респект Умару за то, что он сохранил самообладание, дисциплину, уверенность в себе и своих навыках.
Это большая трудность, с которой приходится справляться, потому что вы оступились. И вы не можете выйти и допустить это во второй раз подряд. Чувак вернулся и подрался с подготовленным Баутистой», — сказал Усман в подкасте Pound-4-Pound.
