Камару Усман оценил победу Умара Нурмагомедова над Баутистой

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал победу экс-претендента на титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Марио Баутиста

«У него прервалась серия из 18 побед, и ему нужно было сбросить этот груз. Большой респект Умару за то, что он сохранил самообладание, дисциплину, уверенность в себе и своих навыках.

Это большая трудность, с которой приходится справляться, потому что вы оступились. И вы не можете выйти и допустить это во второй раз подряд. Чувак вернулся и подрался с подготовленным Баутистой», — сказал Усман в подкасте Pound-4-Pound.

