Махачев — о переходе в полусредний вес: сейчас могу кушать всё, улыбаться и тренироваться

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о своём переходе в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Всю жизнь я был обязан думать, что я ем на обед. Сейчас же я могу наслаждаться лагерем, кушать всё, что захочу, улыбаться и тренироваться.

Стал ли я счастливее? Конечно. Я всегда укладывался в вес, но это было очень сложно. По правде говоря, я всегда ощущал, что восстановиться перед боем полностью нельзя. Те, кто сбрасывает больше 10 килограммов, никогда не восстанавливаются на сто процентов», — сказал Махачев в интервью ESPN.

