Казахстанец Азат Максум уволен из UFC после трёх поражений подряд

Казахстанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Азат Максум уволен из UFC, сообщает в социальных сетях ресурс MMA Orbit.

Азату Максуму 30 лет. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2023-го по 2025-й выступал в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), Максум проиграл единогласным судейским решением американцу Митчу Рапозо. Всего на счету казахстанца в престижнейшей организации мира одна победа и три поражения.

Ранее одноклубник Шавката Рахмонова сообщил о сроках следующего поединка казахстанца в UFC.

Материалы по теме Шавкат Рахмонов планирует бой в начале 2026 года

Первый чемпион UFC из России