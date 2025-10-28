Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Казахстанец Азат Максум уволен из UFC после трёх поражений подряд

Казахстанец Азат Максум уволен из UFC после трёх поражений подряд
Комментарии

Казахстанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Азат Максум уволен из UFC, сообщает в социальных сетях ресурс MMA Orbit.

Азату Максуму 30 лет. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2023-го по 2025-й выступал в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), Максум проиграл единогласным судейским решением американцу Митчу Рапозо. Всего на счету казахстанца в престижнейшей организации мира одна победа и три поражения.

Ранее одноклубник Шавката Рахмонова сообщил о сроках следующего поединка казахстанца в UFC.

Материалы по теме
Шавкат Рахмонов планирует бой в начале 2026 года

Первый чемпион UFC из России

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android