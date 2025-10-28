Махачев: мечта Хабиба — воспитывать новых чемпионов в нашем зале

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о тренерской деятельности одноклубника и члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова.

«Он два месяца находится вдали от семьи. Его мечта — воспитывать новых чемпионов в нашем зале. Однажды он сказал мне, почему он это делает. Если один человек становится чемпионом, это меняет жизни людей вокруг него. И он сказал: «Моя мечта – помогать людям, когда я помогаю кому-то, я помогаю его семье, друзьям и всем вокруг него», — сказал Махачев в интервью ESPN.

Ранее Хабиб поговорил с отцом Тома Аспиналла о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

