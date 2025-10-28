Скидки
Экс-боец UFC — об остановке боя Аспиналла и Гана: это дисквалификация

Экс-боец UFC — об остановке боя Аспиналла и Гана: это дисквалификация
Бывший боец UFC Джим Миллер прокомментировал результат поединка за титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом на UFC 321. Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Тычок в глаз — это нарушение. Если это умышленно и бой остановили, тогда должна последовать дисквалификация. Но решение принимают рефери и члены комиссии, стоящие рядом с клеткой. А они, похоже, не считают это нарушение умышленным.

Моё зрение испорчено тычками в глаза. Это не мешает мне драться или видеть вблизи, но влияет на качество моей жизни. И единственный способ остановить эти нарушения – наказать бойцов, которые их совершают», – сказал Миллер в социальных сетях.

